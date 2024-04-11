В Татарстане с начала сезона 14 человек пострадали от укусов клещей

Вместе с потеплением в Татарстане активизировались клещи, они уже укусили 14 жителей республики. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«На сегодняшний день в медицинские организации обратились уже 14 человек по поводу присасывания клещей, что не превышает средний многолетний уровнь и в 8,6 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года», – заметили в ведомстве.

Чаще всего от клещей страдали жители Заинского района – там зарегистрировали три случая укусов. В Лаишевском и Нижнекамском районах – по два пострадавших, в Бугульминском, Менделеевском, Высокогорском, Мамадышском, Альметьевском, Зеленодольском районах и в Казани – клещи укусили по одному человеку.

В Роспотребнадзоре РТ напомнили о мерах профилактики клещевых инфекций. В местах отдыха и лесах нужно носить закрытую одежду – рубашки с длинным рукавом, которые обязательно следует заправлять в брюки, а штанины брюк – в носки. Голову и шею следует закрывать косынкой. Важно использовать репелленты, а также осматривать кожу каждые два часа.

«При укусе клеща необходимо обратиться в центральную районную больницу или поликлинику по месту жительства для получения квалифицированной медицинской помощи по удалению членистоногого», – добавили в ведомстве.

А удаленного клеща лучше исследовать в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Татарстане либо в ПЦР-лабораториях медицинских организаций. По результатам исследования, если придется, врач решит вопрос о назначении экстренной профилактики и дальнейшем наблюдении за состоянием здоровья. Если клеща исследовать невозможно, но он присосался в эндемичной по клещевому энцефалиту территории, необходимо экстренно ввести пациенту противоклещевой иммуноглобулин.

«Лабораторное исследование клещей целесообразно проводить не позднее трех суток с момента предполагаемого присасывания клеща, в связи с необходимостью профилактического введения иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита не позднее четырех суток», – добавили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Роспотребнадзор Татарстана продолжает контролировать эту ситуацию.