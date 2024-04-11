Первый укус клеща в этом сезоне зафиксирован в Нижнекамске

В травмпункт Нижнекамской центральной многопрофильной больницы обратился первый в этом году пациент с укусом клеща. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

«За помощью к медикам обратилась женщина 1981 года рождения. Пациентка обнаружила клеща на бедре после того, как поработала на своем дачном участке в Простях. Клеща женщина извлекла самостоятельно. В травмпункте ей ввели иммуноглобулин», – рассказали в НЦРМБ.

Первый случай присасывания членистоногого произошел 10 апреля. Для сравнения, в прошлом году первый укус был зафиксирован в травмпункте 24 марта.

Медики предупредили, что у клещей уже начался пик активности. Поэтому прежде, чем отправиться в парк, лес или огород, необходимо соблюсти элементарные правила безопасности: носить закрытую одежду, использовать репелленты. По возвращении домой проводить осмотр себя и своих близких.

Опасным последствием укуса клеща может стать клещевой энцефалит – тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Заражение человека происходит во время присасывания клеща.

В НЦРМБ напомнили, что в случае укуса клеща совершеннолетним нижнекамцам необходимо обращаться в травмпункт НЦРМБ по адресу улица Ахтубинская, 11. Медики окажут всю необходимую помощь, если есть показания, введут иммуноглобулин. Травматологический пункт работает круглосуточно.