В Татарстане с начала сентября число заболевших Covid-19 каждую неделю растет на 10%

С начала сентября в Татарстане число заболевших коронавирусом Covid-19 увеличивается на 10% каждую неделю. Об этом на совещании в Доме Правительства республики заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Эпидемиологическая обстановка в республике становится напряженной. Если в августе мы наблюдали высокие, но стабильные цифры заболеваемости, то с начала сентября мы фиксируем рост числа заболевших в среднем на 10% еженедельно», — подчеркнула докладчик.

«Да, мы ожидали сезонный рост заболеваемости Covid в сентябре, но прошу обратить внимание, что за сентябрь 2020 года заболел 721 человек, и это была такая же осень. Сейчас, в сентябре 2021 года, мы имеем двукратное увеличение числа заболевших (до 1595 случаев, в 2,2 раза — прим. Т-и)», — добавила замруководителя республиканского Роспотребнадзора.

По словам Трофимовой, такая разница вызвана широкой циркуляцией в Татарстане индийского (дельта) штамма коронавируса, который в 2,5 раза заразнее, чем британский (альфа), что способствует более быстрому распространению инфекции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что недостаточная вакцинация не позволяет снизить заболеваемость Covid-19 в республике.