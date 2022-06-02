В Татарстане с начала года соципотечники получили 205,6 млн рублей субсидий на детей

С начала 2022 года взявшие социальную ипотеку семьи Татарстана получили 205,6 млн рублей субсидий на детей. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президента РТ.

Размер безвозмездной субсидии на рождение ребенка равняется 200 тыс. рублей. С января выплаты были направлены 1035 татарстанским семьям, получившим жилье по программам Госжилфонда.

Субсидия выплачивается на каждого ребенка, рожденного или усыновленного после постановки на учет. Полученные средства можно использовать как первоначальный взнос или направить на погашение уже полученной социальной ипотеки.

Чтобы получить выплату, необходимо включить ребенка в учетное дело по месту постановки на учет и в договор соципотеки в представительстве фонда.

В ГЖФ при Президенте РТ отмечают, что «безвозмездная субсидия в дополнение к льготным условиям соципотеки является большим подспорьем для семей». В частности, живущая в Тукаевском районе республики семья получила выплаты на семерых детей в размере 1,4 млн рублей и смогла закрыть большую часть ипотеки.