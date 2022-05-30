ПФР Татарстана сообщил об увеличении выплат на детей 8–17 лет с 1 июня

Фото: архив «Татар-информ», Егор Никитин

В связи с увеличением на 10% прожиточного минимума с 1 июня увеличится размер новых ежемесячных выплат на детей. Об этом сообщила сегодня заместитель управляющего ОПФР по РТ Елена Полякова во время онлайн-трансляции в Региональной общественной приемной политической партии «Единая Россия».

«С 1 июня объявлено об увеличении прожиточного минимума на 10%, он составит 11 832 рубля. С июня ежемесячные денежные выплаты будут увеличены, поскольку увеличится и прожиточный минимум на детей», — сказала она.

Спикер напомнила, что с 1 мая 2022 года территориальные органы ПФР преступили к реализации указа Президента РФ об установлении семьям, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет ежемесячной денежной выплаты. Она выплачивается семье при условии, что средний душевой доход семьи на каждого человека не превышает прожиточного минимума на душу населения в субъекте страны. В Татарстане на сегодняшний день прожиточный минимум на душу населения составляет 10 756 рублей.

При этом ежемесячная выплата может быть установлена семье в размере 50%, или 75%, или 100% от прожиточного минимума на ребенка — в зависимости от уровня обеспеченности семьи. Размер 100% ЕДВ составляет на сегодняшний день 10 433 рубля.

«Хотелось бы успокоить семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет, и обратить их внимание на то, что основными требованиями предусмотрена для всех семей возможность обращаться за выплатой во все будущие времена. Однако если обращение последовало до 1 октября 2022 года, то ежемесячная денежная выплата назначается с 1 апреля 2022 года», — сообщила Елена Полякова.

Как уточнили в ОПФР по РТ, по обращениям, которые поступили в мае, 38 тыс. семей из Татарстана уже получили новую выплату.