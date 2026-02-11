В Татарстане с начала года на исполнение нацпроектов выделили 1,5 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За январь 2026 года на исполнение национальных проектов в Татарстане выделили 1 млрд 543,6 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 млрд 398,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Всего в текущем году на воплощение нацпроектов в жизнь в бюджете Татарстана предусмотрены ассигнования в размере 53,0 млрд рублей. Из них 28,8 млрд рублей будет выделено за счет средств федерального бюджета, а 24,2 млрд рублей – за счет средств бюджета республиканского.

Татарстан в 2026 году участвует в реализации 12 национальных проектов. Это «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Туризм и гостеприимство», «Инфраструктура для жизни», «Беспилотные авиационные системы», «Экологическое благополучие», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Эффективная и конкурентная экономика», «Экономика данных и цифровая трансформация» и «Международная кооперация и экспорт».