В Татарстане с начала экологического двухмесячника высадили почти 20 тыс. деревьев

В Татарстане с начала санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал 1 апреля, вывезли на полигоны 111,5 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов и высадили 19,7 тыс. деревьев, в работах задействовано 3,3 тыс. машин. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на традиционном республиканском совещании, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По словам докладчика, в уборке улиц и других территорий районов и городов по республике приняли участие уже 105 тыс. человек. Наиболее активно участвуют в двухмесячнике жители таких муниципалитетов, как Альметьевский, Азнакаевский, Высокогорский, Елабужский, Лаишевский, Ютазинский районы и город Набережные Челны.

При этом «в зоне особого внимания» в преддверии Дня Победы находятся памятники, мемориалы и обелиски, уточнил Азат Зиганшин.

Совместными усилиями всех природоохранных ведомств с начала апреля в Татарстане выявлено 943 нарушения, из которых 389 – несанкционированные свалки, половина из них уже ликвидирована. Составлено 475 протоколов, наложены штрафы на 554 тыс. рублей.

С начала текущего года в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило 934 жалобы, 320 из них зарегистрированы во время двухмесячника. Особо пристальное внимание уделяется очистке придорожных полос, железнодорожным путям и водоохранным зонам.

«Анализ показывает, что проблемы остаются одни и те же: несанкционированные свалки строительных, производственных, сельскохозяйственных отходов и ненадлежащее содержание дворов и придомовых территорий», – констатировал министр.

Он также напомнил, что Татарстан стал площадкой для Всероссийской акции «Вода России» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Во всех регионах страны более 26 тыс. человек вышли на уборку берегов.

«Мы делаем одно общее дело и идем по всем направлениям одновременно – от ликвидации свалок до очистки берегов. Такой комплексный подход формирует единую экосистему республики, которая продолжит работать и после завершения двухмесячника. Это большая работа всего Татарстана: каждого района, ведомства, жителя...» – подчеркнул министр экологии РТ.

«Тамчы-тамчы тамган судан, Тирәндиңгезләр булыр», – дип әйткән безнең Тукай. Как из капель воды рождается море, так и чистый Татарстан начинается с каждого из нас», – заключил Азат Зиганшин, слова которого приводит пресс-служба возглавляемого им ведомства.