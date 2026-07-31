В Татарстане с начала августа изменится время проведения намазов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С начала августа в Татарстане время совершения ночного (ястү / иша) и утреннего (иртәнге / фаджр) намазов традиционно вернется к значениям, действовавшим до мая. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Дело в том, что «с начала мая <...> (для Казани с 5 мая) и до начала августа, в силу географических особенностей <...> региона, белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари – то есть на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает и, стало быть, время ночного (ястү) намаза не наступает, а время наступления утреннего (иртәнге) намаза невозможно определить визуально», – напомнили в муфтияте.

В результате на этот период временем начала ночного намаза условно принимается полтора часа после захода солнца, а временем завершения «Сухура» и начала утреннего намаза – два часа до восхода солнца.

Однако сейчас в Татарстане время совершения ночной и утренней молитв начинает возвращаться к обычным значениям. Изменения начнутся с южных районов республики. При этом время ночного намаза будет наступать позже, а утреннего – раньше.

Казань перемены затронут 8 августа. В этот день ночная молитва в столице РТ начнется в 22.06, а утренняя 9 августа – уже в 00.19. Для сравнения: сегодня, 31 июля, время ночного намаза здесь наступит в 21.23, а утреннего 1 августа – в 2.18.

Полностью график совершения намазов на весь 2026 год размещен на сайте муфтията.