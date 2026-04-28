В Татарстане с мая изменится время совершения намазов

В Татарстане с начала мая изменится время совершения утренней (фаджр) и ночной (иша) молитв. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

«Ежегодно в Татарстане, начиная с мая месяца и до начала августа, в силу географических особенностей нашего региона, белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари – на протяжении всей ночи белизна на горизонте не исчезает. По этой причине в Татарстане невозможно с помощью астрономических расчётов точно определить начало времени ночного намаза, а также время завершения "Сухура" и начало времени утреннего намаза», – сообщили в муфтияте.

Уточняется, что новое расписание намазов будет действовать с 5 мая.

«В Казани 5 мая утренняя молитва по настоящей ночи наступает в 23:54 и с 5 мая с заходом солнца настоящей ночи уже нет. Это относительное исчисление дает сильно отличающееся время от предыдущего дня. Ночной намаз 5 мая – в 21:00, 6 мая – в 21:02, 7 мая – в 21:04 и т.д. Утренняя молитва 6 мая в Казани – в 01:49, 7 мая – в 01:47», – пояснили в ДУМ Татарстана.