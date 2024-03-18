В Татарстане с начала 2024 года в два раза увеличился спрос на машино-места

В Татарстане с начала года увеличился спрос на машино-места. За два месяца 2024 года Росреестр республики зарегистрировал свыше 1850 прав на машино-места. Это в два раза больше, чем в 2023-м: тогда за этот же период времени было оформлено в собственность порядка 950 объектов.

В Росреестре Татарстана напомнили, что машино-место получило статус самостоятельного объекта недвижимости с 1 января 2017 года. До этой даты в Градостроительном Кодексе РФ содержалось лишь понятие парковки и парковочного места, машино-места регистрировались как право общей долевой собственности на долю в нежилом помещении. Всего с 2017 года татарстанцы оформили в собственность более 33,5 тыс. таких объектов недвижимости

«Раньше владельцы машино-мест испытывали трудности в процессе распоряжения долями. Например, при предстоящей продаже необходимо было уведомить об этом остальных сособственников либо получить от них письменное согласие. Кроме того, такие сделки подлежали обязательному нотариальному удостоверению, что приводило к дополнительным финансовым расходам и временным потерям. В настоящее время законодательство значительно упростило жизнь обладателям машино-мест. Благодаря этому мы наблюдаем ежегодное увеличение спроса на эти объекты недвижимости», – сообщила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

По мнению федерального эксперта по девелопменту Эльвиры Галяутдиновой, количество проданных машино-мест зависит от разных показателей: количества сданных многоквартирных домов, продаж автомобилей и даже погодных условий.

«Парковка – консервативное сохранение средств, при котором покупатель делает вклад в собственный комфорт. Также интерес к парковочным местам вырос у инвесторов, которые приобретают парковки для сдачи в аренду. Так как цены на жилье становятся высокими, и легче приобрести парковочное место по меньшей стоимости с сопоставимым сроком окупаемости, но меньшим входным бюджетом», – говорит она.