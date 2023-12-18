Казань заставляет отказаться от личных авто: к 2030 году появится 30 тыс. машино-мест

Развитие парковочного пространства Казани обсудили члены Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Государственного Совета Татарстана.

Власти города стимулируют казанцев отказываться от личного транспорта, не скрывая признал заместитель руководителя исполкома столицы РТ Ильдар Шакиров. Для этого исполком Казани взаимодействует с каршеринговыми компаниями, предоставляя льготную парковку. К тому же, отметил чиновник, в таком случае автомобилисту платить за парковку не нужно — эти расходы берет на себя компания. Сейчас в реестре насчитывается 840 каршеринговых автомобилей.

При этом замруководителя исполкома констатировал, что улично-дорожная сеть Казани не рассчитана на хранение личного транспорта.

«Приобретая автомобиль, владелец должен учитывать предстоящие расходы на его содержание, в том числе затраты на постоянное и временное хранение. Сегодня автовладельцы, ссылаясь на высокую стоимость данных парковочных мест, предпочитают оставлять машины на улично-дорожной сети или во внутриквартальных проездах. Так создаются помехи для движения других машин, в том числе уборочной техники, экстренных и аварийных служб. При этом построенные паркинги в жилой застройке стоят незаполненными», — описал сложившуюся ситуацию докладчик.

План организации дорожного движения Казани сейчас и схему ее изменения вплоть до 2030 года разработал Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры еще в 2014 году, напомнил Шакиров. Эта модель, подчеркнул он, создавалась с учетом проекта «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России».

Тогда исследователи проанализировали транспортные и пешеходные потоки, технические средства, схемы организации дорожного движения, документы градостроительного и социально-экономического развития Казани, а также парковочные пространства. Специалисты сформулировали перечень первоочередных мероприятий до 2020 года, а затем и на перспективу, до 2030 года. Среди мер присутствовал и проект единого городского парковочного пространства. Это, как предполагалось тогда, должно было решить проблему с заторами в центре города.

Где и какие платные городские парковки создавать, какую плату взимать, относится к полномочиям городских властей. Однако, как неоднократно повторил Ильдар Шакиров, у города нет задачи заработать на парковках, но есть задача разгрузить улицы, упорядочить транспортные потоки.

«Согласно Концепции единого городского парковочного пространства, в границах Малого Казанского кольца до 2023 года должно было появиться 6 тыс. машино-мест, до 2030-го — 30 тыс. машино-мест. Загрузку улично-дорожной сети предполагалось снизить именно упорядочиванием правил парковки и контролем за их соблюдением», — пояснил представитель исполкома.

Сейчас в Казани имеется 290 парковок. Это 6983 парковочных места, из которых 720 — места для инвалидов. Кроме того, в городе есть и многоуровневые паркинги, только в центре их 32 — это 5985 машино-мест по средней цене 50 рублей в час. Впрочем, заполняются такие паркинги менее чем на половину.

Городские парковки, объяснил заместитель руководителя исполкома Казани, созданы, чтобы уменьшить количество транспорта, въезжающего в центр, ограничить возможности для парковки и стимулировать казанцев приезжать в центр на общественном транспорте, а не на личном. Всё это, акцентировал Шакиров, необходимо, чтобы сделать город комфортным для большинства жителей: удобным и для пешеходов, и для туристов, и для автовладельцев.

«К тому же это позволяет увеличить скорость передвижения автомобилей по городу — люди меньше простаивают в пробках. Автоматизированная система контроля показывает: там, где есть городские парковки, скорость движения транспорта за эти годы увеличилась на 5 км/ч, пропускная способность — на 7. Автомобилизация за последние 15 лет выросла в 2,5 раза. Сейчас в Казани на тысячу жителей приходится 359 автомобилей, если мы достигнем цифры в 380 автомобилей на тысячу человек, город встанет», — обрисовал не самую радужную перспективу чиновник.

Развитие парковочного пространства не только привело к наведению паркинг-порядка на улицах Казани, но и позволяет припарковаться тем, кому прежде это не удавалось сделать из-за того, что другой автовладелец «застолбил» место на бессрочное время. Теперь оборот паркующихся на одной и той же парковке гораздо больше — автомобили занимают место только там и только тогда, когда это им действительно необходимо.

«Это в свою очередь снижает время на поиск места для парковки, разгружает улично-дорожную сеть благодаря снижению блуждающего трафика. Детекторы транспорта объективно фиксируют, такие комплексные меры реально увеличили пропускную способность основных магистральных улиц города», — сообщил Ильдар Шакиров.

Он также заметил, что введение городских парковок поддержали маломобильные группы населения, поскольку для них появились отдельные парковочные места. А также, по его словам, инициатива положительно оценивается казанцами, которые пользуются стоянкой для машины на недолгое время, пользователями каршеринговых авто. А владельцы электромобилей вообще могут размещать свои транспортные средства на городских парковках бесплатно.

«Хочу сказать, что введение платы за парковку на улично-дорожной сети — не самый радикальный путь решения транспортных проблем. В некоторых странах закрывают въезд в центр города для личного транспорта или вводят плату за въезд, огромные налоги, сертификаты на владение автомобилем и штрафы за стоянку на дорогах в пробках», — обратил он внимание участников встречи.

В завершение Ильдар Шакиров рассказал, что сейчас в 24 российских городах созданы городские парковки вдоль улично-дорожной сети. Еще 17 городов планируют создать подобные пространства в ближайшую пятилетку. Казань же в рейтинге российских городов занимает четвертое место по развитию платного парковочного пространства. Этот рейтинг учитывает физическую и финансовую доступность, эффективность, удобство и планы по дальнейшему развитию.