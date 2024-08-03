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В Татарстане с начала 2024-го зафиксировали 10 случаев травматизма на стройплощадках
В Татарстане с начала года зафиксировали 10 случаев производственного травматизма на строительных площадках. Данные из статистики озвучил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, выступая на совещании в Доме правительства республики.
Со слов спикера, с начала года представители саморегулируемых организаций провели 1 726 проверок. По результатам «проверочных рейдов» проверяющие выявили 591 нарушение.
«Инспекция Государственного строительного надзора с начала года вынесла 84 постановления об административной ответственности. В общей сложности в текущем году специалисты ведомства побывали на стройплощадках 812 раз», - говорится также в сообщении правительства РТ.
Помимо этого, с января 2024-го специалисты ГИСУ провели 171 контрольно-надзорное мероприятие. Итог: выявлено 460 нарушений, но на сегодняшний день 433 из них уже устранили, уточнил министр.
В завершении Айзатуллин сказал, что главы муниципальных образований, заказчики и застройщики должны держать на постоянном контроле соблюдение всех требований охраны труда.
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