Налоговики в Татарстане за первое полугодие собрали более 700 млрд рублей

За январь-июнь 2024 года с территории Татарстана в бюджетную систему перечислено 710 млрд рублей – это на 171,5 млрд рублей больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщил руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов, которое провел Раис республики Рустам Минниханов.

«В консолидированный бюджет республики перечислено 223 млрд рублей. В 1,4 раза возросли страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. В отраслевом разрезе рост платежей наблюдается в нефтедобыче, в транспортировке, в строительстве, банковской сфере, информатизации и связи», — доложил спикер, чьи слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

В свою очередь, по его словам, снижение произошло в обработке, в энергетике и оптовой торговле, в том числе из-за возросшего в 1,7 раза возмещения НДС.

По словам министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, больше всего за этот период в бюджет поступило налога на прибыль — 83,3 млрд рублей. Следующий по значимости источник дохода бюджета — НДФЛ — 73,4 млрд рублей (+38%). Далее по объему поступлений — акцизы (21,1 млрд), налог на имущество организаций (20,7 млрд), налог на совокупный доход (18,7 млрд), земельный налог (3,7 млрд).

Неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики с января по июнь текущего года поступило 21,2 млрд рублей.