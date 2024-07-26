Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Налоговики в Татарстане за первое полугодие собрали более 700 млрд рублей
За январь-июнь 2024 года с территории Татарстана в бюджетную систему перечислено 710 млрд рублей – это на 171,5 млрд рублей больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщил руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов, которое провел Раис республики Рустам Минниханов.
«В консолидированный бюджет республики перечислено 223 млрд рублей. В 1,4 раза возросли страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. В отраслевом разрезе рост платежей наблюдается в нефтедобыче, в транспортировке, в строительстве, банковской сфере, информатизации и связи», — доложил спикер, чьи слова приводит пресс-служба Раиса РТ.
В свою очередь, по его словам, снижение произошло в обработке, в энергетике и оптовой торговле, в том числе из-за возросшего в 1,7 раза возмещения НДС.
По словам министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, больше всего за этот период в бюджет поступило налога на прибыль — 83,3 млрд рублей. Следующий по значимости источник дохода бюджета — НДФЛ — 73,4 млрд рублей (+38%). Далее по объему поступлений — акцизы (21,1 млрд), налог на имущество организаций (20,7 млрд), налог на совокупный доход (18,7 млрд), земельный налог (3,7 млрд).
Неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики с января по июнь текущего года поступило 21,2 млрд рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»