В Татарстане с 9 по 13 января 2025-го сильнее всего подорожали курица и свекла

В Татарстане с 9 по 13 января из продуктов сильнее всего подорожали курица (+1,78%, до 208,84 рубля) и свекла (+1,5%, до 41,50 рубля). Такие данные следуют из статистики Татарстанстата.

При этом в республике за тот же период подешевели огурцы (до 261,16 рубля за кг), но выросли в цене помидоры (+0,54%, до 237,06 рубля). Морковь стала дороже на 0,38%, до 34,79 рубля за кг, капусты – на 1,27%, до 43,32 рубля, а картошка — на 0,81%, до 49,11 рубля.

Яблоки подешевели до 123,24 рубля, но подорожали бананы (+0,62%, до 162,30 рубля).

Дешевле за упомянутый период стала свинина — с 331,13 до 330,31 рубля, но дороже обходилась говядина, которая выросла в цене на 0,17%, до 566,19 рубля.