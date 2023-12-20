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Новости Татарстана и Казани
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В городах Татарстана с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте
В ряде городов Татарстана — Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске — с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте вырастет на 5 рублей, следует из постановления Госкомитета Татарстана по тарифам.
В 2023 году стоимость проезда равна 30 рублям, а со следующего увеличится до 35.
Подорожание коснется всего общественного транспорта: втобусов, трамваев и троллейбусов.
В Казани проезд в общественном транспорте подорожает до 42 рублей за наличный расчет и до 38 рублей при оплате картой, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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