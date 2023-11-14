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В Татарстане ряд научных учреждений присоединят к Академии наук РТ
Институт истории имени Шигабутдина Марджани АН РТ, Центр перспективных экономических исследований АН РТ и Научный центр безопасности жизнедеятельности станут обособленными структурными подразделениями Академии наук Республики Татарстан.
Постановление Кабинета Министров Татарстана о присоединении этих государственных бюджетных учреждений к Академии наук РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Соответствующее решение принято «в целях улучшения координации и дальнейшего развития потенциала научных исследований <…>, а также эффективного использования государственного имущества Республики Татарстан», отмечается в документе.
На реорганизацию научных учреждений отводится 90 дней. Контроль за исполнением постановления возложен на отдел высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабмина РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объединят Республиканскую ветлабораторию и Станцию матобеспечения.
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