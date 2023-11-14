В Татарстане объединят Республиканскую ветлабораторию и Станцию матобеспечения

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В Татарстане объединят два государственных бюджетных учреждения: Республиканскую ветеринарную лабораторию и Станцию материального обеспечения. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Станция матобеспечения окажется присоединена к Республиканской ветлаборатории с сохранением основных целей деятельности, указанных за лабораторией. Оба учреждения находятся по одному адресу: Казань, ул. Даурская, д. 34.

Такое решение принято «в целях совершенствования структуры государственной ветеринарной службы Республики Татарстан, обеспечения эффективности расходов бюджета Республики Татарстан и использования государственного имущества», отмечается в документе.

После объединения обновленная организация будет носить название ГБУ «Республиканская ветеринарная служба» РТ. Учредителем выступает Главное ветеринарное управление Кабмина Татарстана.

На реорганизацию отводится 90 дней. Контроль за исполнением постановления возложен на Главное ветеринарное управление Кабмина РТ.