В Татарстане росгвардейцы отметили профессиональный праздник

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В Управлении Росгвардии по Республике Татарстан состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню войск национальной гвардии РФ.

От имени командования Приволжского округа Росгвардии и руководства регионального ведомства личный состав поздравил начальник Управления, генерал-лейтенант полиции Рустем Гумеров. Он подчеркнул, что сотрудники и военнослужащие Росгвардии стоят на страже государственных интересов, находятся в авангарде борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечивают защиту важных объектов инфраструктуры.

«Войскам национальной гвардии отведена особая роль, и свой профессиональный праздник наши ребята встречают на передовой, вдали от дома, выполняя воинский служебный долг и рискуя своей жизнью, выполняя служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции», – отметил он.

Отдельно были отмечены заслуги ветеранов войск правопорядка. «Сегодня мы не можем не вспомнить ветеранов войск правопорядка. Спасибо вам за тот опыт, которым вы щедро делитесь с молодым поколением, бережно сохраняя традиции войск», – подчеркнул начальник территориального Управления.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Торжественная часть продолжилась церемонией награждения. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в обеспечение правопорядка благодарность Раиса Республики Татарстан была вручена ветерану ведомства, полковнику милиции в отставке Александру Авдееву. За добросовестное несение службы, инициативу и усердие отличившимся сотрудникам и военнослужащим Росгвардии были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.