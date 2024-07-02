Реставрацию стариной церкви в Заинском районе планируют закончить к Троице в 2025 году

В деревне Верхний Багряж, расположенной в Заинском районе, продолжается реставрация старинной деревянной церкви. Данное сооружение было возведено еще в середине позапрошлого столетия. С приходом советской власти в здании разместили зернохранилище, затем там был организован клуб. С девяностых годов прошлого века здание не эксплуатировалось, в результате чего оно значительно обветшало и было признано аварийным.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Стало известно, что храмом занялся Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия в прошлом году. Реставрационные работы начались в апреле 2023 года. Эта церковь имеет историческое значение для кряшенов. Именно по образцам строений в кряшенских деревнях воссоздали проект колокольни и купола, фундамент остался прежним. Сейчас строители занимаются брусом.

Сегодня церковь посетили председатель комитета Иван Гущин, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий и глава Заинского района РТ Разиф Каримов.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Объект строится на благотворительные средства, сегодня их объем составляет 15,2 млн рублей. В этом году появилась возможность изыскать еще 42 млн рублей спонсорских денег. Единственное, что потратил наш бюджет — это 4,8 млн рублей, когда Комитет заказывал проектную документацию. Мы прошли экспертизу и защитились», – рассказал Иван Гущин.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий поделился тем, что в течение длительного времени обсуждались различные варианты: демонтировать храм и построить его из кирпича.

«Господь так устроил, что в прошлом году при поддержке Раиса РТ этот объект пошел в программу по восстановлению памятников. Какая была радость для жителей этого села, и мы тоже находимся в предвкушении этой радости. Надеюсь, что в будущем году этот храм откроется для верующих. Я верю, что на Троицу, в престольный праздник этого храма, он будет освящен», – рассказал он.

Епископ также выразил надежду, что прежние традиции будут восстановлены и службы будут совершаться на церковно-кряшенском языке.