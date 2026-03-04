В Татарстане определят сильнейшие команды для зонального этапа «Зарницы 2.0»

Генерал-майор Александр Бородин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане с 15 марта по 12 апреля пройдут муниципальные этапы третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0», по итогам которых будут определены сильнейшие команды для участия в зональном туре. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник регионального штаба движения «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин.

По его словам, в республике насчитывается 72 226 юнармейцев, которые принимают участие в проекте совместно с «Движением первых». На муниципальный уровень выходят победители школьного этапа. «Таким образом, туда попадают наиболее подготовленные и мотивированные команды», – отметил Бородин.

Муниципальный этап пройдет в формате районных фестивалей с участием школьников, педагогов и наставников. Такой формат, по мнению организаторов, позволяет объединить образовательное сообщество и создать атмосферу командного духа и поддержки.

Для младшей возрастной категории программа ориентирована на основы военно-патриотической подготовки: строевую выучку, командные задания и оказание первой помощи. В средней и старшей группах перечень дисциплин расширяется, усложняется военизированная эстафета и добавляются военно-прикладные испытания.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Зональный этап состоится с 15 по 30 апреля в Казани и Елабуге. Он объединит команды из разных муниципалитетов и позволит определить участников финальных соревнований.

Бородин также напомнил, что юнармейцы могут выполнить нормативы на получение знаков отличия первой, второй и третьей степени. Полученные баллы учитываются при поступлении в военные училища и дают дополнительные преимущества при конкурсном отборе.

«Система позволяет участникам проявить себя как в командной работе, так и в личном зачете, получить практические навыки и опыт», – подчеркнул он.

Игра «Зарница 2.0» проходит в Татарстане как масштабный военно-патриотический проект с участием школьников всех муниципальных образований.