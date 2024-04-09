В Татарстане реальный рост заработной платы составил 13%

В Татарстане в прошлом году реальная заработная плата с учетом инфляции выросла более чем на 13%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«На фоне низкой безработицы и повышения конкуренции за кадры реальный рост заработной платы с учетом инфляции составил 113,2%», – рассказал спикер.

В прошлом году средняя зарплата в Татарстане достигла более 61,8 тыс. рублей.

«Несмотря на сохраняющиеся ограничения и сложности, введение новых и расширение вторичных санкций, вопросы дефицита кадров, ужесточение денежной кредитной политики, предприятия и организации республики продолжают развитие своих производств, сохраняют высокую инвестиционную активность, перестраивают логистику и рынки сбыта», – подчеркнул Пелевин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане самая низкая заработная плата зафиксирована в районах, где в основном занимаются сельским хозяйством.