В Минэкономики назвали районы Татарстана с самыми низкими и высокими зарплатами

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В Татарстане самая низкая заработная плата зафиксирована в районах, где в основном занимаются сельским хозяйством. Об этом сообщил первый замминистра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Низкая зарплата, например, в Рыбно-Слободском и Дрожжановском районах. Самые большие зарплаты в Верхнеуслонском районе. Наверное, там Иннополис задает высокую планку», — рассказал спикер.

Кроме того, по словам Пелевина, высокая заработная плата — в Казани, Лаишевском, Альметьевском и Нижнекамском районах.

«То есть там, где развита промышленность и инновации», — отметил он.

Докладчик подчеркнул, что Татарстан по уровню зарплат среди регионов Приволжского федерального округа в 2023 году занял первое место, а по темпам роста среди субъектов РФ — вошел в топ-5.

«У нас ниже заработная плата на селе. Но уделяем серьезное внимание на то, чтобы ее повышать. В последние годы зарплата растет, темпы роста на уровне или чуть выше, чем в среднем по республике», — заметил он.

В прошлом году средняя зарплата в Татарстане составила более 61,8 тыс. рублей. Рост реальной зарплаты достиг 113%.