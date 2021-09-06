По программе «Пушкинская карта» в Татарстане уже реализовано 1000 билетов

На пресс-конференции, посвященной программе «Пушкинская карта», рассказали о реализации всероссийского проекта на территории Татарстана.

Программа стартовала 1 сентября. На сегодняшний день к программе привлечены 80 учреждений культуры. На сайте «Культура.РФ» сформирован список из 725 культурных событий на территории Татарстана, 530 из которых уникальных наименований.

Среди них 207 — это мероприятия театров, 223 — музеев и картинных галерей, 52 — концертных площадок, 20 — клубов, а 28 — прочих учреждений.

«331 тыс. человек в возрасте от 14 до 22 лет проживают в республике. Я бы хотела выразить слова благодарности своим коллегам, Лейле Фазлеевой, Министерству образования и науки РТ – они помогают отдельно просчитать каждого участника программы и обеспечить возможности для каждого ребенка вне зависимости от того, где он проживает, в каких условиях он находится. Мы прорабатываем лиц с ограниченными возможностями для того, чтобы предоставить возможность участия в программе для этой категории лиц», — заметила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Она добавила, что на сегодняшний день по «Пушкинской карте» приобретено около 1000 билетов.

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала, что для каждой отдельной категории — от 14 до 17, от 18 до 20 и от 20 до 22 — формируется отдельный контент, наиболее подходящий каждому возрасту.

«Важно, чтобы формат содержания соответствовал маркировке, и мы двигались в том направлении, которое необходимо для расширения кругозора и которое выполняло бы воспитательные функции», — рассказала Фазлеева.

Заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина добавила, что основная задача всех причастных к реализации этого проекта — привлечь как можно больше детей и подростков к культуре.

«В этом проекте должны участвовать все дети. Не только те, кто учится в школе, но и те, кто является воспитанниками детских домов, коррекционных школ-интернатов, спецшкол для детей с девиантным поведением, которые, так случилось, оказались в условиях изоляции», — отметила Асадуллина.

Чтобы вовлечь детей в процесс, 16 декабря будет проведено республиканское онлайн-собрание для родителей, где подробно расскажут о привилегиях «Пушкинской карты».

Проект «Пушкинская карта» инициировал Президент России Владимир Путин. Подробно о его привилегиях в интервью «Татар-информ» рассказала первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.