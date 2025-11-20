В Татарстане разработают законопроект, определяющий правовой статус ремесленников

Госсовет Татарстана предложил Правительству РТ разработать законопроект, определяющий правовой статус ремесленников, а также перечень производимых ими продуктов, не подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента.

Необходимо правовое регулирование налогообложения деятельности предпринимателей, развивающих традиционные ремесла, заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Специальный налоговый режим действует, но правовой статус ремесленников никто не определил. Я думаю, надо определиться с этим вопросом и принять соответствующее решение. В этом разделе как раз много вопросов, которые необходимо решать, в том числе по инициативе исполнительной власти – Минфина республики. Однако сам подход, без сомнения, нужно поддерживать, как и самозанятых», – сказал он.

Законодательная инициатива будет, Правительство республики над этим вопросом работает, ответил ему присутствующий на заседании руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.