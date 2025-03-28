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Общество 28 марта 2025 18:23

В Татарстане разработают типовые проекты для мемориалов участникам СВО

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В Татарстане проведут конкурс типовых проектов для мемориалов, посвященных участникам СВО. Об этом сообщил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Такая же работа была проведена после Великой Отечественной войны. Это станет помощью для наших муниципальных районов. Они смогут брать эти проекты для создания мемориалов участникам Специальной военной операции», - рассказал он.

Увековечивание памятников участников СВО - важнейшая задача. Сейчас есть федеральное поручение по созданию мемориалов только для тех, кто получил звание Героя, однако нельзя забывать и о других участниках СВО, которые отдали жизнь, защищая нашу страну, подчеркнул Натфуллин.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2025 году установят новые обелиски.

#герои СВО #мемориал #Татарстан
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