В Татарстане в 2025 году установят новые обелиски

В год защитника Отечества в Татарстане и в целом в России нужно особое внимание уделить истории и не дать тем, кто хочет ее переписать, снизить роль советских солдат в победе над нацизмом. Об этом на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ сообщил ее председатель, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой победы, но не забываем, что продолжается и спецоперация. Наши воины оберегают нашу страну. Мы должны вспомнить нашу историю. Всегда говорим, что не дадим нашу победу украсть. В мировом сообществе есть разные лидеры, которые хотят принизить роль советского солдата, мы этого допустить не можем», - заявил он.

На заседании обозначили ряд вопросов, касающихся Года защитника Отечества и увековечивания памяти героев, в том числе, восстановление обелисков, посвященных участникам Великой Отечественной войны.

«Работы предстоит много. На сегодняшний день порядка 30% обелисков, которые установлены в наших селах, находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы должны направить свои силы на то, чтобы привести их в порядок», - отметил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Кроме того, в этом году установят ряд новых обелисков: поэту-фронтовику Фатыху Кариму, генералу армии Махмуду Гарееву, Герою России Дамиру Гилемханову, а также Герою Советского союза Георгию Мосолову.