В Татарстане разработают программу по развитию пчеловодства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане разрабатывают проект программы по развитию пчеловодства. Об этом сообщил «Татар-информу» заведующий сектором пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода РТ Динард Гатауллин.

«Основной целью программы является обеспечение населения республики качественными продуктами пчеловодства», – рассказал собеседник информагентства.

Для достижения этой цели в проекте обозначено несколько задач, которые необходимо решить. В частности, нужно повысить сохранность пчелосемей и увеличить их численность. Кроме того, необходимо будет нарастить объемы производства товарного меда и продуктов пчеловодства – перги, прополиса, воска и др.

Важно также проводить профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия по заболеваниям насекомых. Планируется наладить учет и паспортизацию хозяйств, которые занимаются разведением пчел.

«Среди задач – профилактические мероприятия по недопущению гибели пчел от использования пестицидов и ядохимикатов, увеличение площадей медоносных культур, создание защитных полос из многолетних медоносов, усиление работы по сохранению и улучшению породного состава среднерусских пород, а также типа “Татарский”», – отметил спикер.

Подробнее читайте в большом материале «Татар-информа» «Сократить гибель пчел и улучшить породу: о чем будет программа пчеловодства в Татарстане».