В Татарстане разработают проект зоны охраны Раифского монастыря

Раифский Богородицкий мужской монастырь

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане создадут проект зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль сооружений Раифской пустыни» XVII-XVIII веков. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

В качестве заказчика выступает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Цель работ — утверждение границ зон охраны объекта культурного наследия и требований к градостроительным регламентам в пределах этих зон.

Площадь территории, которую придется исследовать специалистам, предварительно оценивается в 100 гектаров. Им предстоит выявить факторы, обеспечивающие сохранность памятника либо оказывающие негативное влияние на него. Работы будут разбиты на два этапа: до 1 декабря 2023 и до 1 июня 2024 года.

В рамках первого этапа подрядчик должен будет составить проект границ зон охраны объекта культурного наследия и провести его государственную историко-культурную экспертизу. В рамках второго от исполнителя работ потребуется подготовить схемы для постановки на кадастровый учет утвержденных зон охраны.

Стоимость контракта оценивается в более чем 1,95 млн рублей, средства поступят из республиканского бюджета. Подача заявок завершится 12 сентября, электронный аукцион пройдет 14 сентября. Гарантийный срок на результаты работ составит 24 месяца.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как территорию Раифского монастыря защитят от высотных новостроек. «Будем зонировать территорию, проводить исследования, ландшафтно-визуальный анализ», — отмечал в начале этого года председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.