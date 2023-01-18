Гущин рассказал, как территорию Раифского монастыря защитят от высотных новостроек

В этом году в Татарстане планируется уделить отдельное внимание историческому поселению Елабуга и историческому центру Чистополя, а также заняться зонированием территории Раифского монастыря, рассказал председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. О планах работы на этот год он сообщил на выездном заседании Комитета по образованию, науке и национальным вопросам, которое прошло сегодня в новом здании Госкомитета – доме Дротоевского.

«Мы рассмотрим ансамбль Раифского монастыря, проведем работу со строительной документацией. Будем зонировать территорию, проводить исследования, ландшафтно-визуальный анализ. Это делается для того, чтобы [на этой территории] не появилось какой-то высотки, которая станет отталкивающим фактором для монастыря. Это история про защиту», – пояснил Гущин.

Помимо этого, особое внимание будет уделено благоустройству исторического центра Чистополя, где будут реконструированы 16 зданий. Для них, по словам Гущина, уже разработаны шаблоны. Также охранная зона будет разработана для Елабуги.

Отдельно Гущин остановился на археологических работах рядом с питомником верблюдов и эко-фермой в селе Никольское Спасского района, недалеко от Болгара. Он подчеркнул, что у этой территории есть уникальный историко-культурный фон.

«На территории проектирования локализуются три древних археологических памятника: Никольское, Саксонское поселение и оборонительные сооружения Никольского вала. Задача нашего комитета вместе с правообладателями участка – реализовать проект, не навредив памятникам», – заявил спикер.

Также в ходе заседания о работах по сохранению религиозных объектов рассказали настоятель Свияжского Богородице-Успенского монастыря игумен Симеон и имам-мухтасиб Кукморского района РТ Радиф хазрат Тимергалиев.

«Один из планов в Свияжском монастыре – возрождение колодца Святителя Германа перед Никольским храмом. Раньше он снабжал водой не только сам монастырь, но и жителей Свияжска. Он был засыпан в 70-х годах», – поделился игумен Симеон.

Радиф хазрат Тимергалиев рассказал о восстановлении мечети в деревне Маскара Кукморского района. Она была построена в конце XVIII века и стала одной из первых каменных мечетей в Татарстане. До прошлого года она находилась в аварийном состоянии из-за грунтовых вод, но в 2022 году Комитет по охране объектов культурного наследия РТ начал ее восстановление. «Восстановительные работы проводятся в два этапа. Сейчас выполнено устройство монолитной рубашки фундамента и черновые бетонные полы по первому этажу. Усилены своды мечети и стены первого этажа. На втором этаже вскоре начнется сама реставрация», – заключил хазрат.