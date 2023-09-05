В Татарстане разработают проект организации движения по участку трассы М7

Фото: © «Татар-информ»

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» направит на разработку технического паспорта и проекта организации дорожного движения по одному из участков автодороги М7 «Волга» на территории Татарстана чуть более 4,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

База дорожных данных должна быть сформирована для подъезда к городу Кирову, км 15+760 — км 127+190. Общая протяженность дороги равняется 111, 43 километра.

Все элементы организации дорожного движения подрядчик должен будет при составлении проекта привязать к километражу. Речь идет о дорожных знаках, светофорах, ограждениях, направляющих и демпфирующих устройствах, шумовых полосах, стелах и памятниках, приборах фотовидеофиксации, воротах, шлагбаумах, различных зданиях и сооружениях.

Прием заявок завершится 20 сентября. Исполнителя работ определят 25 сентября. Контракт должен быть выполнен в период с 6 октября до 31 декабря текущего года. Необходимые средства поступят из федерального бюджета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ремонт трассы М7 «Волга» направили еще почти 18 млн рублей.