На ремонт трассы М7 «Волга» направили еще почти 18 млн рублей

На ликвидацию деформаций и повреждений дорожного покрытия трассы М7 выделили 17,9 млн рублей. Отремонтировать планируется подъезд к Кирову, следует из информации на сайте госзакупок.

Работы пройдут на участке трассы км 92+720 – км 127+190. В планах – выровнять слой асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования толщиной в 2 см, устранить проломы, просадки и другие дефекты, повреждения на обочинах и т.д..

Заказчиком работ выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что реконструкция участков трассы М7 проводится в рамках строительства скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Предполагается, что это позволит увеличить пропускную способность дороги, повысить скоростной режим и сделает трассу безопаснее. Подробности в материале: Новые мосты и стоянка бронзового века: как в Татарстане идет реконструкция трассы М7.