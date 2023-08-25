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На ремонт трассы М7 «Волга» направили еще почти 18 млн рублей
На ликвидацию деформаций и повреждений дорожного покрытия трассы М7 выделили 17,9 млн рублей. Отремонтировать планируется подъезд к Кирову, следует из информации на сайте госзакупок.
Работы пройдут на участке трассы км 92+720 – км 127+190. В планах – выровнять слой асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования толщиной в 2 см, устранить проломы, просадки и другие дефекты, повреждения на обочинах и т.д..
Заказчиком работ выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Напомним, «Татар-информ» сообщал, что реконструкция участков трассы М7 проводится в рамках строительства скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Предполагается, что это позволит увеличить пропускную способность дороги, повысить скоростной режим и сделает трассу безопаснее. Подробности в материале: Новые мосты и стоянка бронзового века: как в Татарстане идет реконструкция трассы М7.
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