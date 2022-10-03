В Татарстане появится новая программа по развитию коневодства

В Татарстане разработают новую программу по развитию коневодства. Документ готовится на 2023 – 2025 годы с продолжением до 2030 года. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на пресс-конференции.

«Будем вносить предложения по поддержке этого направления. Василь Шайхразиев (вице-премьер РТ, экс-председатель Федерации коневодства и конного спорта РТ – прим. Т-и) проводил активную работу. В вопросах коневодства по всем направлениям проделана большая работа», – сказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, для формирования новой программы был проанализирован предыдущий документ, рассчитанный на десять лет. Он отметил, что прошла встреча с коневодами республики, от которых поступило много вопросов и пожеланий по развитию этого направления, и их необходимо отработать.

«У нас есть государственные конюшни, их нужно привести в соответствие. Суть госконюшни 20 лет назад была другой – лошади должны работать в хозяйствах, корм развозить. Сегодня все поменялось, мы делаем акцент на занятия в спортшколах, на разведение лошадей, на их содержание. Например, кто-то хочет иметь бегового коня, но в районе нет места для его содержания. Такие предложения мы тоже готовим», – подчеркнул министр.

Зяббаров уточнил, что новый документ пока не согласован и не утвержден. Работа по его созданию ведется по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова, который поддерживает коневодство.

«На данный момент в республике насчитывается 31 тыс. голов лошадей. Это в том числе лошади, которые работают в хозяйствах, а также лошади татарской породы, на которых делаем акцент. После общения с коневодами сформируем единую программу, чтобы она работала на всех», – заметил он.

В сентябре глава Минсельхозпрода возглавил Федерацию коневодства и конного спорта Татарстана. В связи с этим журналисты поинтересовались, не собирается ли министр освоить верховую езду.

«Освоим. Конечно, в планах есть. Я пообщался с коневодами, столько вопросов. Пока у самого лошадь не появится, эти вопросы не поймешь. Так что в планах такое есть», – ответил Зяббаров.