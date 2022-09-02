Марат Зяббаров сменил Шайхразиева на посту председателя Федерации коневодства Татарстана

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров возглавил Федерацию коневодства и конного спорта республики. С 2016 года руководителем этой организации был вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

«Сегодня был избран новый председатель Федерации коневодства и конного спорта. Кандидатуру Марата Зяббарова выдвинул Президент Татарстана Рустам Минниханов», — сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Зяббаров отметил, что в республике поставлена амбициозная задача — к 2030 году увеличить общее поголовье лошадей до 50 тыс. голов. «Работы предстоит много», — подчеркнул он.

По его словам, разведение лошадей — не просто досуг или одно из направлений продовольственной программы, «это наши корни, история». «Об этом мы не должны забывать сами и прививать любовь и глубокое осознание этих истоков нашим детям», — заявил Зяббаров.

Федерация разрабатывает и реализует программы развития конного спорта и ипподромного дела в республике, организует и проводит соревнования, а также мероприятия по повышению квалификации коневодов, спортсменов, наездников, тренеров, жокеев, судей, экспертов.