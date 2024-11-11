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В Татарстане разработана пятилетняя программа по строительству овощехранилищ
В Татарстане разработана пятилетняя программа по строительству картофеле- и овощехранилищ, ягодохранилищ. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн».
«Раньше до конца года старались максимально реализовать продукцию. И у нас где-то в марте своя продукция заканчивалась. А новый урожай начинался только в июле. Сейчас задача в том, чтобы круглый год была необходимая продукция», – рассказал глава Минсельхозпрода.
Зяббаров подчеркнул, что в ближайшие годы планируется достичь 100-процентной обеспеченности овощами, производимыми в республике.
По его словам, за прошедшие два года уже построили дополнительные хранилища мощностью почти на 40 тыс. тонн. «50% затрат на их строительство и оборудование субсидируется республикой», – заявил министр.
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