Минтранс РТ: «Затраты на запчасти выросли в среднем на 25%, но транспорт не встал»

Как будут развивать автобусные, речные и воздушные пассажирские перевозки в Татарстане и с какими проблемами столкнулись перевозчики из-за санкций, рассказал в интервью «Татар-информу» замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Садыков.

Айрат Садыков: «В этом году предусмотрена сумма в 300 млн рублей для организации сельских маршрутов» Фото: предоставлено пресс-службой Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ

«Завершить обследование маршрутной сети планируется в октябре»

Айрат Халитович, как решается вопрос с перевозкой пассажиров общественным транспортом в городах Татарстана?

По федеральному закону организация пассажирских перевозок в муниципальных образованиях относится к компетенции органов местного самоуправления. При этом Миндортрансом республики совместно с исполкомами муниципалитетов решается вопрос с нехваткой автобусов, с обследованием маршрутной сети в городах Татарстана.

Министерством разработана программа субсидирования сельских маршрутов для софинансирования районам расходов, связанных с транспортным обслуживанием населения.

В этом году предусмотрена сумма в 300 млн рублей для организации сельских маршрутов. Благодаря этой программе хотим, чтобы у жителей была возможность добраться из какого-нибудь населенного пункта до социальных объектов.

В этом году запланированы работы по оптимизации маршрутной сети в Зеленодольском, Лениногорском, Бугульминском и Альметьевском районах. При этом уже сейчас для Альметьевского района по решению Президента Татарстана Рустама Минниханова было закуплено 10 троллейбусов, часть из которых с автономным ходом, а также восемь «ГАЗелей» Next. Кроме того, компания «Татнефть» закупила для Альметьевска еще 10 «ГАЗелей» класса Next.

Завершить обследование маршрутной сети планируется в октябре 2022 года.

«Татнефть» закупила для Альметьевска 10 «ГАЗелей» класса Next» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Для жителей сел и городов актуален вопрос межмуниципальных перевозок. Они жалуются на сокращение маршрутов или их отсутствие. Какие меры предпринимаются?

В Татарстане действуют 165 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, которые обслуживают 45 перевозчиков. Эти маршруты достаточно востребованы.

Чтобы установить регулярный межмуниципальный маршрут, если есть такая необходимость, нужно заявление от перевозчика. Решение принимается министерством, исходя из потребности населения и устойчивого пассажиропотока, а он не всегда стабилен. Там, где хороший пассажиропоток, то и маршруты стабильны.

Что касается новых направлений, то в ближайшее время откроется маршрут Уруссу – Казань.

Из-за введения санкций не возникли проблемы с обслуживанием транспорта, ремонтом и заменой запчастей?

Нашим министерством совместно с Минпромторгом, предприятиями прорабатываются новые логистические цепочки по поставке комплектующих. Ищем партнеров из дружественных стран, изучаем возможности производства узлов, агрегатов, деталей на площадках Татарстана. Мы проанализировали, что затраты на запчасти, масло, резину выросли в среднем на 25%, но сбоев нет, транспорт не встал. И чтобы сбоев не возникло, решаем вопрос по выстраиванию новых логистических цепочек.

«В ближайшее время планируем открыть новые железнодорожные маршруты с Башкортостаном, Нижегородской и Ульяновской областями» Фото: © «Татар-информ»

«В ближайшее время хотим открыть новые железнодорожные маршруты»

На какой стадии реализации находится проект по строительству кольцевой железной дороги в Казани?

В настоящее время совместно с РЖД прорабатывается вопрос согласования проектно-сметной документации, определяются условия и схема финансирования. То есть важно понять, на каких условиях будет финансирование.

Как планируется развивать пригородное железнодорожное сообщение? Предполагается ли создание новых маршрутов, например в соседние регионы?

Сейчас пригородные железнодорожные перевозки пассажиров ведутся по 119 направлениям, в том числе по маршрутам между Татарстаном и Марий Эл, Башкортостаном, Удмуртией и Чувашией. В этом году открыли новые маршруты – из Нижнекамска в Набережные Челны и в обратном направлении.

В ближайшее время планируем открыть новые маршруты с Башкортостаном, Нижегородской и Ульяновской областями. Например, 4 августа начнет ходить ежедневно, кроме среды, поезд Казань – Нижний Новгород. Из Казани он будет отправляться в 5.10 и прибывать в Нижний Новгород в 11.30. А возвращаться будет в тот же день с выездом в 16.08 и прибытием в 22.28. Думаю, что маршрут будет востребован у бизнес-сообщества и туристов.

Кроме того, давно уже прорабатываем направление с Ульяновской областью, оно очень востребовано, особенно у жителей Буинского и Дрожжановского районов Татарстана. Предполагаем, что вопрос решится в этом году. Проводится работа по тарифной составляющей.

На коллегии Миндортранса сообщалось, что совместно с Куйбышевской железной дорогой прорабатывается строительство новых железнодорожных путей, а также планируется заключить соглашение с ОАО «КАМАЗ» об инвестировании средств в разработку технико-экономического обоснования строительства новой железнодорожной ветки в аэропорт «Бегишево». Когда начнется реализация проекта?

Это очень важный проект, поскольку связан с развитием Камской агломерации. С точки зрения дорожно-транспортной и логистической инфраструктуры он в приоритете. Учитывая развитие территории аэропорта «Бегишево», совместно с Куйбышевской железной дорогой определена трасса будущей железнодорожной ветки по маршруту Набережные Челны – аэропорт «Бегишево» со сквозным проходом на существующую ветку Набережные Челны – Альметьевск.

Самарским проектно-изыскательским институтом «Желдорпроект Поволжья» разработан схематический план нового железнодорожного пути. Сейчас вместе с ПАО «КАМАЗ» решается вопрос о том, чтобы привлечь заинтересованные предприятия промышленного сектора Камского кластера в инвестирование этого проекта.

«План развития аэропорта «Казань» включает прогнозные показатели пассажирского и грузового потоков, необходимость строительства нового терминала и расширение аэровокзального комплекса» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работа по открытию новых рейсов будет продолжена»

Какие работы проводятся по комплексному плану развития аэропорта «Казань»?

Мастер-план развития Международного аэропорта «Казань» разработан до 2050 года. Он включает прогнозные показатели пассажирского и грузового потоков, изучение необходимости строительства нового пассажирского терминала и расширение аэровокзального комплекса, организации зоны технического обслуживания и ремонта воздушных судов, строительства грузового терминала. Утвердить мастер-план планируется до конца 2022 года.

Из-за закрытия границ во многие страны и временного ограничения полетов на юг России ожидается ли снижение пассажиропотока аэропорта «Казань»?

За первый квартал 2022 года пассажиропоток аэропорта «Казань» вырос более чем на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. Это хороший показатель.

Наиболее популярными маршрутами по России являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. На международных линиях традиционно пользуются спросом Турция и ОАЭ. И в международном направлении пассажиропоток растет, он не упал.

Кроме того, у нас развиваются субсидируемые перевозки, стоимость билетов на такие рейсы значительно ниже. В прошлом году было 34 субсидируемых маршрута, а в этом году уже 40.

В этом году открыли новые направления в Красноярск, Тобольск, Томск, Алматы, Ашхабад, Нур-Султан. Работа по открытию новых рейсов будет продолжена.

«Ежегодно выделяются средства на то, чтобы осуществлялись регулярные пригородные перевозки водным транспортом по всем социально значимым направлениям» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Разработана дорожная карта по созданию судоходной компании»

Для развития пригородных пассажирских перевозок будет ли обновляться парк речных судов?

Мы сейчас анализируем, какие суда необходимо обновить, какие работы нужно провести, в том числе по причалам и дебаркадерам. Их тоже необходимо обновить.

Отмечу, что регулярные пригородные перевозки водным транспортом остались только в Татарстане. Благодаря поддержке Президента и Правительства республики у нас ежегодно выделяются средства на то, чтобы эти перевозки осуществлялись по всем социально значимым направлениям.

Планируется ли развивать речные перевозки с соседними регионами? Когда начнется реализация проекта «Великий Волжский путь»?

– Развитие межрегиональных перевозок – это то направление, на которое мы делаем ставку. Межрегиональное сообщение было всегда, сейчас его просто надо возродить.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме между Федеральным агентством по туризму, Правительствами Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Самарской и Ульяновской областей было подписано соглашение о реализации межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь». Одним из пунктов этого соглашения предусмотрено сотрудничество в развитии речных межрегиональных перевозок.

Мы направили соответствующие обращения в эти регионы и сейчас ждем от коллег обратную связь – как они видят развитие этих перевозок. Перевозки пассажиров планируем осуществлять на «Метеорах-2020», которые будет производить Зеленодольский завод имени Горького. Рассчитали потребность. Если все регионы к этой работе подключатся, то потребуется 12 метеоров. Завод сможет построить три судна в год, то есть все суда за четыре года. Это длительный проект, но он будет востребован.

Более того, нам уже Саратовская область направила письмо о том, что они тоже хотят участвовать в развитии межрегиональных перевозок.

А в этом году между Казанью и Чебоксарами открылось межрегиональное речное сообщение, которое осуществляется на 45-местных судах «Валдай». Среди туристов маршрут востребован.

Татарстан предлагает создать судоходную компанию, которая будет заниматься речными перевозками. Что необходимо для ее создания и как скоро она может появиться?

Создание «Объединенной Волжско-Камской судоходной компании» – это один из вариантов развития межрегиональных перевозок по Волге и Каме. Разработана дорожная карта по ее созданию. Проект направлен на рассмотрение в субъекты Приволжского федерального округа, мы ждем позицию регионов по этому вопросу. Мы подходим к решению вопроса с учетом мнения всех участников проекта.

Для создания судоходной компании нужно будет провести исследование пассажиропотока, сформировать маршрутную сеть, определить потребность в судах и варианты их приобретения, эксплуатацию причальной инфраструктуры.