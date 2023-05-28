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В Татарстане разработали порядок утверждения тарифов на проезд в речном транспорте
Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом планируется утвердить в Татарстане. Проект соответствующего постановления разработал Госкомитет РТ по тарифам, до 2 июня он проходит антикоррупционную экспертизу.
Для удобства расчетов с пассажирами при установлении тарифов их величины округляются с точностью до рубля. При этом тариф на перевозку багажа составляет не более 10% от стоимости поездки за каждый килограмм сверхнормативного груза, говорится в документе.
Расчет тарифов будет проводиться на основании представленных заявителем документов, в том числе – отчетных и прогнозируемых показателей. При установлении долгосрочных тарифов на срок более года будет применяться метод индексации тарифов.
После проделанной работы госкомитет должен будет направить расчетную величину тарифа на согласование заявителю.
Напомним, в Татарстане растет спрос на речные прогулки. По данным Татфлота, в 2022 году в путешествия на круизных теплоходах отправились 260 тысяч человек, еще более 250 тысяч жителей и туристов Татарстана совершили прогулки на регулярных речных рейсах. В этом году в республике на фоне повышенного спроса запустили новые речные круизы по Волге и Казанке.
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