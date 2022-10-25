В Татарстане разработали мобильное приложение для зарядки электромобилей

Мобильное приложение для зарядки электромобилей разработано в Татарстане. Проект реализовала «Сетевая компания», которая до конца текущего года запустит в районах республики 95 новых электрозарядных станций (ЭЗС) – специальных устройств для заправки электромобилей мощностью 150 кВт (т.н. ЭЗС быстрой зарядки). Как сообщал «Татар-информ», 46 из них будет построено в Казани.

По данным компании, электрозаправки будут расположены в местах с максимально доступной социальной инфраструктурой, точками отдыха и развлечений. Найти их на карте Татарстана можно будет как раз с помощью специально разработанного мобильного приложения для смартфонов и планшетов (на операционных системах Google Android и Apple iOS). Программный продукт позволит просчитать оптимальный маршрут до ближайшей станции, а также оплатить «заправку» электромобиля.

«Важно, что приложение позволяет контролировать рабочее состояние ЭЗС в режиме реального времени», – подчеркивают в компании.

В экономической выгоде от использования электромобилей перед автомобилями с ДВС (начиная с затрат на топливо) «Сетевая компания» убедились на собственном опыте: с прошлого года в ее филиалах эксплуатируется 15 электромобилей и построено 14 ЭЗС в разных районах Татарстана.

Подробнее о создании сети быстрых электрозарядных станций, необходимых для «заправки» электромобилей, читайте в материале «Татар-информа».