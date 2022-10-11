В Казани до конца года построят 46 новых быстрых электрозарядных станций

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из 95 новых электрозарядных станций (ЭЗС), строящихся в районах Республики Татарстан, 46 будет размещено в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в АО «Сетевая компания», которая сейчас реализует проект. Он направлен на развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей в РТ, общая стоимость проекта составляет около 400 млн рублей.

По данным компании, еще 16 ЭЗС построят в Набережных Челнах, по 10 таких объектов – в Альметьевске и Нижнекамске, а также на автодорогах общего пользования федерального и регионального значения. По две ЭЗС появится в Иннополисе и Елабужском районе, по одной – в Зеленодольске, Зеленодольском, Лаишевском, Бугульминском, Чистопольском, Апастовском, Нурлатском, Арском и Пестречинском районах.

По данным «Татар-информа», строительство объектов практически завершено. Коммерческую эксплуатацию своей сети «электрозаправок» «Сетевая компания» рассчитывает запустить с 1 января 2023 года.

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