В Татарстане разрабатывают региональные стандарты для оплаты услуг ЖКХ

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Цены на коммунальные услуги, установленные постановлениями исполкомов в разных районах республики, могут значительно отличаться. В связи с этим в Татарстане разрабатывают региональные стандарты, а также просят собственников прорабатывать этот вопрос на общедомовых собраниях совместно с управляющими компаниями, рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову начальник Государственной жилищной инспекции РТ – главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

«Что бы нас беспокоило больше всего, [кроме газоснабжения]? Пассивность. Если мы подойдем к жилищным услугам, сколько угодно ругают, что ЖКХ – это дорого, но одну треть квитанции в виде жилищных услуг, содержания дома, текущего ремонта определяет сам собственник», – отметил Тыгин.

Так, собственники дома должны провести собрание и на нем утвердить перечень работ, услуг, необходимых на данный момент. После этого управляющая компания определяет их цену. В иных случаях стоимость устанавливают по постановлениям исполкомов. Однако жилой фонд в муниципалитетах разный, поэтому цены на услуги могут значительно отличаться.

«У меня в голове не укладывается! Для примера, чтобы не пустой звук был: управление жилым фондом – минимальное в республике 92 копейки, а максимальное – 5 рублей 49 копеек по району. Уборка внутридомовых территорий: минимально – 65 копеек, максимально – 6 рублей 90 копеек. Чувствуете? Десятикратные разбеги <…> Нормальным это точно не является. Это очень сильно беспокоит Правительство нашей республики, тарифный комитет и жилищную инспекцию», – подчеркнул собеседник «Татар-информа».

Сейчас Госжилинспекция Татарстана совместно с Центром экономических и социальных исследований и тарифным комитетом проводят исследования и создают методологию для того, чтобы оплата за услуги была справедливой.

«Методология должна быть единообразной. Даже если это не требуется законом, но жители республики, уплачивая примерно одинаковую стоимость за тепло, воду, электроэнергию, газ, в жилищных услугах должны иметь стандарт. Пусть он будет региональным стандартом», – заключил Александр Тыгин.

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