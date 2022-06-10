В Татарстане разрабатывают новый Портал мировых судей республики

В Татарстане идет работа по созданию нового Портала мировых судей РТ. Об этом на заседании Совета судей рассказала замминистра юстиции республики Надежда Рагозина.

Официальный сайт мировых судей Татарстана будет содержать новости, фото- и видеорепортажи о работе мировых судей. Там также будет публиковаться информация о вакансиях на мировых участках.

Сегодня на официальном сайте mirsud.tatar.ru можно определить подсудность, получить реквизиты для уплаты госпошлины, а также оплатить её в онлайн режиме.

В декабре 2021 года председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов отмечал, что госслужащие в аппаратах мировых судей увольняются из-за большой нагрузки и невысоких зарплат.