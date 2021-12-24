Ильгиз Гилазов: За девять месяцев уволились 38% госслужащих в аппаратах мировых судей

В Татарстане за девять месяцев 2021 года уволились 260 работников или 38% от общего количества госслужащих в аппаратах мировых судей. Об этом сообщил председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов на 28-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Как и раньше, такая ситуация связана в первую очередь с низким денежным содержанием и очень большой нагрузкой. Как и в предыдущие годы, одним из болезненных вопросов мировой юстиции остается нагрузка. Согласно статистике, 31% уголовных, 82% гражданских, 90% административных дел и 47% дел об административных правонарушениях, рассмотренных в порядке суда первой инстанции, приходится на долю мировых судей», — рассказал докладчик.

Гилазов уточнил, что всеми судами общей юрисдикции республики рассмотрено почти 1 млн 150 тыс. дел и материалов. Мировыми судьями рассмотрено 695 тыс. дел, что составляет 60% от общего их количества.

По словам председателя Верховного суда, в штатной численности 190 участков мировых судей — 190 секретарей судебных заседаний, 176 специалистов, 155 консультантов, 165 заведующих канцелярией, 14 старших специалистов.

«Несмотря на то, что при поддержке руководства республики в этом году нам было выделено 20 дополнительных единиц в аппараты мировых судей, для полного укомплектования судебных участков в соответствии с законодательством необходимо еще 60 работников», — подчеркнул он.

В прошлом году и за девять месяцев 2021 года в Татарстане впервые назначено 30 мировых судей, 35 переизбрано на новый срок полномочий, десять назначено федеральными судьями, один стал председателем районного суда, 19 человек ушли в отставку.

В этом году в федеральное законодательство о мировых судьях были внесены изменения, в соответствии с которыми мировые судьи впервые назначаются на три года, а затем бессрочно.