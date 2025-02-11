«Научный прорыв – 2025»: кто стал обладателем новой премии для ученых в Татарстане

В Татарстане впервые наградили лауреатов премии в области науки «Научный прорыв. Фәнни алга китеш», ее учредили только в этом году. Лучших определяли в 10 номинациях. Еще один приз – специальный. Кто взял главную награду – в репортаже «Татар-информа» с церемонии.





В Татарстане появилась новая научная премия – «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Победителей наградили сегодня в IT-парке им. Рамеева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рифкат Минниханов всегда говорит, что нужно «поженить» бизнес и науку»

В Татарстане появилась новая научная премия – «Научный прорыв. Фәнни алга китеш», о ней объявила Академия наук в январе. Так в республике хотят сделать науку популярнее, поддержать ученых и привлечь молодежь к исследованиям. Премия также призвана подчеркнуть важность научного труда и помочь развивать новые открытия.

Всего объявили 10 номинаций: «Лучший ученый», «Цифровизация в науке», «Перспектива», «Ученый-просветитель», «Призвание», «Лучший молодежный стартап», «Лучший научный наставник», «Наука детям», «Научный журналист» и «За верность науке».

Победителей наградили сегодня в IT-парке имени Рамеева в честь Дня российской науки, который отмечался 8 февраля.

Гостей встречала выставка. Один из ее участников – только что созданная эндаумент-организация. Она аккумулирует пожертвования на науку и выделяет деньги на проекты ученым. Фонд целевого капитала создан Инвестиционно-венчурным фондом РТ.

Директор фонда Тимур Гумеров рассказал «Татар-информу», что у науки Татарстана много доброжелателей, которые готовы вкладываться в амбициозные идеи.

«Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов всегда говорит, что нужно «поженить» бизнес и науку. Мы занимаемся как раз этим. Наша задача – сделать так, чтобы ученые могли заниматься именно исследованиями, а не поиском финансирования. Мы созданы в прошлом году, за два месяца мы собрали более 11 млн рублей, уже в конце этого года мы окажем поддержку первым проектам», – поделился Гумеров.

Ильфар Гильмутдинов: «Финансы важны, но нужно менять само отношение к ученым, повышать их статус в обществе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Очистка воды от нефтепродуктов

Ученые Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ – КХТИ) занимаются созданием новых материалов. Они, в частности, разработали компонент, который позволяет очищать поверхность воды от нефтепродуктов.

«На нефтепродукты, которые разлились по поверхности воды, брызгают наш реагент, после чего вся субстанция превращается в капли, которые оседают на дне, их потом съедают микроорганизмы», – сообщил о разработке заведующий кафедрой технологий конструкционных материалов КНИТУ – КХТИ, доктор технических наук Ильфар Гильмутдинов.

Вещество может быть задействовано и при ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. В Казань уже привезли образцы с места ЧС. Сейчас ученые исследуют, как с ними взаимодействует реагент.

Гильмутдинов считает, что в целом статус исследователей надо поднимать. «В последние годы политика республики относительно науки серьезно поменялась в лучшую сторону. Финансы важны, но нужно менять само отношение к ученым, повышать их статус в обществе», – заявил он «Татар-информу».

Казанский государственный медицинский университет представил проект, который позволяет восстановить двигательные функции после ампутации конечностей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Восстановление двигательных функций после ампутации конечностей

Казанский государственный медицинский университет представил проект, который позволяет восстановить двигательные функции после ампутации конечностей.

«Такого проекта пока нет нигде. Уже на второй день после операции мы предлагаем схему реабилитации. После первого месяца предлагаем несколько устройств, с помощью которых пациенты могут восстанавливать навыки ходьбы и могут выходить на улицу», – пояснил агентству кандидат медицинских наук, заведующий кабинетом ЛФК на базе Республиканской клинической больницы Владимир Айдаров.

Так как лечение начинается быстро, поддерживается и психоэмоциональное состояние пациента, ведь он может достаточно быстро вернуться в социум, добавил собеседник.

Среди текущих проблем научной сферы он назвал финансовый вопрос, так как не всегда научные разработки приносят большой доход.

Спорт и наука всегда идут в связке, потому что любые достижения в спорте были бы невозможны без знаний о том, на что способен организм человека Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Датчики для определения функционального состояния спортсменов

На выставке был представлен проект Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Программа через датчики может определять физическое состояние спортсмена.

«Мы производим регистрацию биомеханических параметров наших спортсменов. Мы регистрируем их мышечные показатели с помощью беспроводных датчиков. Таким образом мы можем определить, насколько они готовы к соревнованиям, и скорректировать их тренировочную программу», – отметил старший научный сотрудник лаборатории биомеханики спорта университета Артур Федянин.

По его словам, спорт и наука всегда идут в связке, потому что любые достижения в спорте были бы невозможны без знаний о том, на что способен организм человека и как он отвечает на нагрузки.

«В Татарстане наиболее комфортные условия для науки, поддерживаются разработки и достижения. Для нас всегда закупается все необходимое оборудование, даже которое сложно найти в России», – добавил Федянин.

Церемония награждения началась сразу с главой номинации – «Лучший ученый». Награда досталась Михаилу Варфоломееву Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лучшим ученым года был признан Михаил Варфоломеев

Церемония награждения премии «Научный прорыв» началась сразу с главой номинации – «Лучший ученый». Награду вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня мы подводим итоги Года научно-технологического развития в Татарстане (был объявлен в 2024 году, – прим. Т-и). Он стал одним из наиболее плодотворных периодов для научно-образовательного комплекса республики. Завершилось становление целостной региональной модели управления наукой. Проведена большая работа по совершенствованию и внедрению новых мер финансовой поддержки ученых», – отметил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в Татарстане продолжают работу пять передовых инженерных школ. Программа по их созданию была продлена Президентом России Владимиром Путиным, поэтому Минниханов поручил продолжить работу и открывать новые школы.

На звание лучшего ученого года претендовали два номинанта – заведующий кафедрой общей патологии Казанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Сергей Бойчук и заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов, кандидат химических наук Института геологии и нефтегазовых технологий Михаил Варфоломеев. Награда досталась последнему, он получил из рук Минниханова диплом.

«Для меня большая честь и гордость заниматься наукой в Татарстане. Он стал центром притяжения талантливой молодежи, в том числе и ученых. Появилось много профильных программ, видны результаты технологического лидерства республики. Мы, как ученые, чувствуем это внимание и искренне ценим поддержку», – поделился впечатлениями Михаил Варфоломеев.

Он вместе с командой разработал технологии, которые позволяют сделать нефть в сложных месторождениях более доступной, способ добычи – дешевым и экологически чистым.

Арслан Минвалеев стал победителем в номинации «Журналист года» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сотрудник «Татар-информа» стал лучшим научным журналистом

Также определены победители в номинациях «Цифровизация в науке», «Перспектива», «Ученый-просветитель», «Призвание», «Лучший молодежный стартап», «Лучший ученый», «Лучший научный наставник», «Наука детям», «За верность науке».

Начальник отдела развития «Татар-информа» Арслан Минвалеев стал победителем в номинации «Журналист года». Награду из рук директора Казанского научного центра РАН Алексея Калачева он получил за свой проект научного лектория на сайте «Миллиард.Татар».

«Ученые часто бывают обделены вниманием. Замечательно, что в Татарстане появилась такая премия, надеюсь, она дорастет до уровня Нобелевской для ученых Татарстана», – отметил Минвалеев.

Делясь впечатлениями от награды, он также вспомнил афоризм, который гласит: важно не то, где ты учился, а кто твой учитель. Арслан Минвалеев уверен, что в Татарстане много отличных наставников и мест для обучения и созданы все условия для развития больших ученых.

В номинации «Перспектива» награду получил доктор технических наук, профессор КГАСУ Альфред Сулейманов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто победил еще в 8 номинациях

Также победителями стали:

в номинации «Цифровизация в науке» – кандидат физико-математических наук, руководитель Института прикладной семиотики АН РТ Ринат Гильмуллин;

«Перспектива» – доктор технических наук, заведующий кафедрой строительных материалов, профессор КГАСУ Альфред Сулейманов;

«Ученый-просветитель» – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Лилия Габдрафикова;

«Призвание» – доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии КФУ Александр Прохоров;

«Лучший молодой стартап» – аспирант, руководитель Молодежного бизнес-инкубатора КГЭУ Алсу Ямилева;

«Лучший научный наставник» – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева;

«Наука детям» – директор детского технопарка «Кванториум» Юлия Фукина;

«За верность науке» – доктор географических наук, профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Специальный приз получил хирург МКДЦ в Казани Вадим Горбунов, который сейчас находится в Луганске. Диплом вручили его маме Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Особая награда – хирургу, работающему в зоне СВО

Помимо победителей в 10 номинациях наградили еще одного человека – ему вручили специальный приз. Объявление в этой категории вызвало у публики особые эмоции и трепет.

Награду получил хирург Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) в Казани Вадим Горбунов. Сейчас он находится в Луганске, где занимается лечением бойцов специальной военной операции. Врач прислал видеообращение.

«Очень приятно стать частью такого события, постараюсь оправдать высокую честь и доверие. Приятно, что республика не забывает про тех, кто трудится в рамках специальной военной операции, очень важно ощущать эту поддержку. Горжусь, что служу своей стране и науке. Хочу передать большой привет моей маме, которая сейчас находится в зале», – сказал Горбунов.

Диплом его маме вручил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.