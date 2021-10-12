В Татарстане расходы на отлов безнадзорных животных увеличат на 10 млн рублей

В Татарстане в 2022 году расходы на отлов и содержание безнадзорных животных увеличат на 10 млн рублей. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Ильдар Нугуманов на заседании Комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

В бюджете Татарстана на следующий год на отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных животных заложено 69,3 млн рублей. «Это на 10 млн рублей больше, [чем ранее]», — сказал Нугуманов.

Депутат Николай Атласов поинтересовался, хватит ли этих средств, чтобы «выполнить все нормы закона».

«Данная сумма была подсчитана с учетом действующих нормативно-правовых актов по предоставлению распорядителей средств в существующих сценарных условиях», — ответил ему заместитель министра финансов республики Рустам Аюкасов.

Тем не менее председатель парламентского комитета Азат Хамаев попросил еще раз проанализировать эту статью расходов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Татарстана попросило Президента РТ Рустама Минниханова выделить средства на строительство четырех приютов для бездомных животных.