Ветслужба РТ попросила выделить средства на строительство четырех приютов для животных

Главное управление ветеринарии Кабмина Татарстана попросило Президента республики Рустама Минниханова выделить средства на строительство приютов для безнадзорных животных. Об этом сообщил заместитель начальника ГУВ Кабинета Министров РТ Ильдар Нугуманов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«На данный момент подготовлено письмо Президенту Татарстана о выделении финансовых средств на строительство четырех приютов», – рассказал представитель ветслужбы.

Нугуманов уточнил, что сейчас документ проходит согласование, а потом будет направлен Президенту РТ.

«Успеете до принятия бюджета республики? Ко второму чтению все должно быть готово, чтобы изменения внести», – поинтересовался председатель парламентского комитета Азат Хамаев.

Депутат отметил, что вопрос строительства приютов для бездомных животных достаточно актуален, поскольку поступали жалобы от жителей на укусы собак.

Парламентарии рассмотрели проект закона «О бюджете РТ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Доходы бюджета Татарстана на следующий год запланированы в объеме 294,8 млрд рублей, расходы — 305,7 млрд рублей, дефицит — 10,9 млрд рублей.