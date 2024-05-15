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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане растет популярность путешествий на автодомах
В Татарстане становится все популярнее путешествовать на автодомах. По словам одного из таких путешественников Дмитрия Бурмакина, в Казани летом можно часто заметить «дома на колесах» рядом с площадью Тысячелетия или на Кировской дамбе.
Еще одно место стоянок выделил специалист по безопасности дорожного движения Айрат Мунипов. Этот пункт - улица Космонавтов. Там часто стоят автодома прямо на лужайках, особенно во время чемпионатов.
Бурмакин добавил, что специально для таких туристов есть специальные приложения, которые подскажут автопутешественникам местоположение стоянки. Подробнее – в проекте «Татарстан 24».
Ранее сообщалось, что больше половины россиян готовы отказаться от личного авто. Подробнее мотивах такого решения и расходах граждан на автомобиль – в материале «Татар-Информ».
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