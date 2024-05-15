Опрос: больше половины россиян готовы отказаться от личного авто – каковы причины

Около 60% россиян, у кого есть личный авто, потенциально готовы от него отказаться. Один из мотивов такого решения для 29% опрошенных - развитие общественного транспорта, пишет РБК.

Еще одна причина для отказа - рост цен на топливо (25%), отсутствие необходимых автозапчастей на рынке (22%) и рост стоимости таких деталей (17%). Для 16% респондентов поводом для «пересадки с авто на автобус» стало ухудшение ситуации с пробками и парковками.

В качестве альтернативы личному автомобилю россияне рассматривают общественный транспорт (59%), такси (37%) или каршеринг (27%). Еще 23% готовы пересесть на велосипед, а 17% - на мотоцикл. На самокате готовы передвигаться еще 11%.

Интересно, что в 2023-м 50% опрошенных россиян потратили на обслуживание машины около 60 тыс. рублей. Примерно 20% отдали «за комфорт при передвижении» 60–100 тыс. рублей, еще 11% — от 100 до 150 тыс. рублей, а у 14% ушло на эти дела больше 150 тыс. рублей.

В опросе, проведенном в апреле 2024-го при помощи онлайн-анкетирования, поучаствовали более 1,5 тыс. автовладельцев из крупных городов РФ.