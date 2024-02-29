В Татарстане растет число заболевших корью

В Татарстане продолжает расти число заражений корью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы продолжаем регистрировать тенденцию к небольшому росту. С начала 2024 года зарегистрировано 69 подтвержденных случаев кори», – отметила санитарный врач.

Напомним, что за 2023 год суммарно было зафиксировано 146 случаев кори. А в 2022 году – всего один.

На данный момент заболевших больше, чем за аналогичный период прошлого года. Любовь Авдонина напомнила, что в 2023 году случаи кори начали регистрировать в феврале.

«Среди заболевших 22% – это иностранные граждане, которые приехали, когда болезнь была в инкубационном периоде. Количество лиц, связывающих свое заболевание с выездом в другие субъекты, составляет почти 60% от числа заболевших. И только 8 человек отметили, что заразились от контактов внутри республики Татарстан», – отметила Авдонина.

1 662 непривитых контактных с больными человек должны были вакцинировать. На сегодня из них привито 75%. Санитарные врачи продолжают работать в очагах. Напомним, что корь – очень заразное заболевание. И контактными с больными признают всех соседей по дому.

Любовь Авдонина добавила, что всем, кто не привит или не знает делали ли ему прививку в детстве, лучше сходить на вакцинацию, чтобы обезопасить себя от кори.