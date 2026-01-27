В Татарстане расширили до четырех полос десять километров трассы Казань – Оренбург

Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В Лаишевском районе Татарстана в рамках капитального ремонта расширили с двух полос до четырех десять километров (с 43+500 до км 53+40) автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Строители усилили существующую дорожную одежду и уложили новую в пределах полосы отвода. При устройстве основания дорожной одежды они повторно использовали отфрезерованный асфальтобетон. Данная технология позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, отметили в учреждении.

На основном ходу автодороги уложено два слоя асфальтобетона общей толщиной 17 сантиметров. Это должно обеспечить нормативную прочность покрытия при интенсивной нагрузке, превышающей 14 тыс. автомобилей в сутки.

Кроме того, были отремонтированы пересечения и примыкания. Для повышения безопасности и устранения опасных левых поворотов устроены три отнесенных левоповоротных съезда с переходно-скоростными полосами (на км 46+280, км 51+717 и км 52+848).

Для обеспечения водоотвода заменены восемь существующих и построены четыре новые водопропускные трубы. В свою очередь для отвода поверхностных стоков устроены кюветы, монолитные прикромочные лотки и лотки по откосам.

Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Встречные потоки транспорта теперь разделены барьерным ограждением, предотвращающим лобовые столкновения. На всем протяжении участка установлены фонари и 217 дорожных знаков, нанесена новая разметка.

Помимо прочего, шесть новых остановок, оборудованных автопавильонами, переходно-скоростными полосами, тротуарами и наземными пешеходными переходами, появились около Поселка совхоза им. 25 Октября, села Среднее Девятово и деревни Смолдеярово, заменив старые. Также отремонтирована площадка для отдыха на км 45+568, рассчитанная на 14 автомобилей. Тут появились скамейки, туалет и урны для мусора.

Модернизация автодороги Р-239 Казань – Оренбург продолжится в 2026 году. Планируется завершить реконструкцию участка с 30-го по 43-й километр, после чего вся трасса от Казани до деревни Смолдеярово станет четырехполосной.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за два года в Татарстане построили и реконструировали 200 километров федеральных дорог.

Обновление автомобильных трасс соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Профильную комиссию Государственного совета РФ возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.