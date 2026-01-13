За два года в Татарстане построили и реконструировали 200 км федеральных дорог

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За два года в Татарстане построили и реконструировали около 200 километров федеральных автодорог. Объем капитальных вложений превысил 126 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Значимыми объектами стали обход Нижнекамска и Набережных Челнов, который ввели в эксплуатацию после строительства в 2024 году, а также обход села Сокуры, который открыли в прошлом году», – рассказал он.

По словам Мингазова, за два года было реконструировано 111,5 километра федеральных трасс. В результате на участке протяженностью 96,5 километра автодороги М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном увеличено количество полос с двух до четырех. «Этот участок вошел в состав скоростной автомагистрали М12», – отметил он.

Кроме того, реконструировано 10 километров трассы М7, с 761-го по 771-й километр, в районе Иннополиса и основное направление автодороги Казань – Оренбург с 20-го по 30-й километр.

«В рамках реализации этих ключевых проектов достигнут впечатляющий результат: построено 18 новых мостов, в том числе внеклассный мост через Каму протяженностью 1,3 километра, и 29 путепроводов в составе транспортных развязок и пересечений в разных уровнях. На участках стройки и реконструкции было уложено более 2,8 млн тонн асфальтобетона. Были задействованы пять асфальтобетонных завода», – заявил начальник управления.

Более того, для обеспечения безопасности пешеходов построено 40 надземных переходов: 35 капитальных и пять модульных конструкций, уточнил он.

Капитально отремонтирован участок автодороги Казань – Оренбург с 43-го по 53-й километр. Здесь проезжая часть расширена с двух до четырех полос. После завершения реконструкции участка с 30-го по 43-й километр дорога от Казани до деревни Смолдеярово в Лаишевском районе станет четырехполосной. «Работы планируем завершить в этом году», – заметил Мингазов.

Он добавил, что на 200 километров федеральных автодорог устроены защитные слои и слои износа. «Основной объем работ пришелся на Казанскую и Набережночелнинскую агломерации, а также на ключевые участки трассы М7. К 2030 году необходимо достичь 85% нормативного состояния федеральных дорог, поэтому обновляем дорожное покрытие. Сейчас в нормативном состоянии – около 73% автодорог», – сказал начальник управления.

Во время дорожных работ также завершен ремонт мостов через реки Архаровка на трассе Казань – Оренбург и Тоша на дороге Казань – Буинск – Ульяновск. Отремонтированы и путепроводы на 786-м и 821-м километрах М7.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участках автодорог и остановочных площадках построили 530 километров линий электроосвещения», – заключил Мингазов.