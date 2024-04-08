В Татарстане расширен перечень субсидируемых авиарейсов из Казани

В Татарстане расширен перечень субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Изменения, внесенные в него, касаются самолетов из Казани, следует из постановления Правительства республики.

Так, из столицы Татарстана в этом году будут введены спецтарифы на авиаперевозки в Самару, Пермь, Ярославль, Нижний Новгород, Киров, Петрозаводск, Калугу, Иркутск, Барнаул, Улан-Удэ, Новокузнецк, Омск, Волгоград и Мурманск. Ранее были озвучены рейсы только в Сургут, Новый Уренгой, Горно-Алтайск, Тобольск, Салехард, Ханты-Мансийск, Челябинск, Нарьян-Мар, Сыктывкар и Томск. По разным направлениям будет следовать от 1 до 3 самолетов в неделю.

Часть направлений будет субсидироваться до конца года, другая — весной, осенью и зимой.

Общее число субсидируемых направлений из Казани, Бугульмы и Нижнекамска, таким образом, вырастет до 36.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что документ проходит антикоррупционную экспертизу.